В Нью-Йорке судят 29-летнюю девушку, подделавшую документы, чтобы поступить в среднюю школу

Подсудимая практиковала медитацию, любила петь и готовилась к получению степени магистра. Но, похоже, вскоре после этого ее жизнь начала разваливаться.

29-летняя женщина поступила ученицей в среднюю школу Нью-Джерси, потому что была одинока и “хотела вернуться в безопасное место”.

В итоге Хеджон Шин обвинили в подделке свидетельства о рождении, которое позволило ей подать документы в среднюю школу Нью-Брансуика, выдав себя за подростка.

Большое жюри присяжных предъявило ей обвинение в предоставлении фальшивых документов и препятствовании собственному судебному преследованию. Обвиняемая себя виновной не признала.

Ее адвокаты рассказали печальную историю:

Госпожа Шин приехала в Америку из Южной Кореи, когда ей было 16 лет, чтобы посещать школу-интернат в Массачусетсе. Она продолжила изучать политологию и китайский язык в Университете Ратгерса в Нью-Йорке и в 2017 году была названа стипендиатом образовательного сообщества.

Девушка практиковала медитацию, любила петь и готовилась к получению степени магистра. Но, похоже, вскоре после этого ее жизнь начала разваливаться. Она развелась и задолжала за аренду 20 000 долларов.

Я не психолог, но разлука с семьей и нахождение в другой стране, а также пара других стрессоров в ее жизни, возможно, заставили ее вести себя очень нехарактерно, сказал ”Нью-Йорк таймс“ ее адвокат Даррен Гербер.

Используя поддельное свидетельство о рождении, она поступила в среднюю школу Нью-Брансуика, где продержалась всего четыре дня, прежде чем вызвала подозрения у персонала.

Адвокаты сообщили судье, что их подопечная надеется вернуться домой в Южную Корею после завершения дела. Госпожа Шин должна снова предстать перед судом 15 мая