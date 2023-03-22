Сеймур Херш утверждает, что Олаф Шольц причастен к сокрытию информации о теракте на российских трубопроводах в Балтийском море.

Днём 22 марта американский журналист-расследователь Сеймур Херш публично заявил, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц мог знать о подготовке Соединённых Штатов к подрыву российских трубопроводов "Северный поток". По мнению Херша, даже если Шольц не имел информации о подготовке к подрыву газопроводов, он намеренно скрывал информацию о деталях инцидента.

Характерно, что ранее Сеймур Херш заявил о причастности США к совершению диверсии на участках "Северных потоков", отметив, что в июне 2022 года американские водолазы заминировали российские трубопроводы, а позднее бомбу активировали представители норвежских спецслужб.

Херш уверен, что минирование "Северных потоков" осуществлялось под прикрытием военных учений блока НАТО в Балтийском море, и для осуществления диверсии американские водолазы использовали высококлассное оборудование, позволившее им нырнуть под воду на шесть часов для установки бомбы.

Позднее ряд зарубежных информагентств опубликовали альтернативную точку зрения на причины ЧП в Балтийском море, сообщив, что диверсию на "Северных потоках" осуществила проукраинская группировка из пяти мужчин и одной женщины, получавшая финансирование от олигарха из Украины.

Официальные представители российского истеблишмента скептически отнеслись к подобным публикациям, предположив, что таким способом лидеры коллективного Запада пытаются снять с себя подозрения в причастности к террористическому акту.