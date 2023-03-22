Во Вьетнаме задержали стюардесс, перевозивших наркотики в 154 тюбиках зубной пасты

Общий вес запрещенных веществ составил 11 килограммов. По словам бортпроводников, перевезти этот груз их попросили знакомые.

Четыре стюардессы Vietnam Airlines арестованы после перелета из Парижа в Хошимин. Как сообщает Vice, во время обычной проверки безопасности сотрудники таможни в международном аэропорту Таншоннят обнаружили наркотики в багаже экипажа.

При этом для сокрытия наркотиков стюардессы использовали нетрадиционный метод. Бортпроводники спрятали запрещенное вещество более чем в 150 тюбиков зубной пасты.

Стюардессы Данг Фуонг Ван, Тран Тхи Ту Нга и Во Ту Куин, а также бортпроводник Нгуен Тхань были пойманы в общей сложности с 11 килограммами наркотиков.

По данным Radio Free Asia, всего было 154 тюбика зубной пасты, набитых контрабандой. 112 из них были заполнены таблетками серого цвета.

Еще 42 тюбика зубной пасты содержали белый порошок. Тесты показали, что таблетки были экстази и кетамином, а порошок - кокаином. Стюардессы утверждают, что кто-то во Франции заплатил им 424 доллара, или 10 миллионов вьетнамских донгов, за перевозку “некоторых товаров”.

К слову, Вьетнам печально известен суровыми наказаниями за нарушения, связанные с наркотиками. Тем, кто признан виновным в преступлениях, связанных с наркотиками, часто грозит пожизненное заключение или даже смертная казнь.

По данным Radio Free Asia, авиакомпания Vietnam Airlines считает, что бортпроводники помогали друзьям перевозить груз. Стюардессы были относительно новыми сотрудниками авиакомпании, с опытом работы примерно год.

Таможенники были предупреждены о предполагаемой схеме контрабанды, и правоохранительные органы надеялись задержать предполагаемых торговцев людьми, когда они забирали груз в аэропорту, но за багажом никто так и не прибыл.