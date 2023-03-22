На поверхности Луны существуют так называемые "лунные реки"

Лунные реки это лабиринты узких и извилистых каньонов, протяженностью до 500 км.

На самом деле, это не реки, а лавовые каналы, образовавшиеся миллиарды лет назад в результате вулканической активности. Кроме того, на Луне есть около 300 000 кратеров диаметром более 1 км.

Они образовались в результате метеоритных ударов и являются одной из основных причин изменения лунного ландшафта.

Лунная пыль, или реголит: – это тонкий слой пыли и гравия, покрывающий поверхность Луны. Он формируется миллиарды лет под воздействием метеоритных ударов и солнечного ветра

Интересный факт, лунная пыль имеет структуру крошечных стеклянных шариков и остроугольных частиц, что делает ее очень агрессивной для человеческого оборудования и космонавтов.

Вдыхание лунной пыли может вызвать заболевания легких, а контакт с кожей – раздражение.

По этой причине, космонавты, вернувшиеся с лунных миссий, должны были пройти тщательную процедуру очистки перед входом на Землю, ведь пыль проникла даже внутрь корабля.