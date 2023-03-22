Экс-глава ЦИК России Владимир Чуров умер после инфаркта в возрасте 70 лет

Бывший лидер российского Центризбиркома Владимир Чуров скончался на 71-ом году жизни.

22 марта депутат российской Государственной думы Леонид Ивлев публично заявил, что его бывший начальник и прежний лидер Центрального избирательного комитета России Владимир Чуров умер в возрасте семидесяти лет после того, как пережил обширный инфаркт миокарда. Известно, что Чуров перенёс успешную операцию, но позже скончался.

По данным Ивлева, ещё 17 марта Владимир Чуров праздновал своё семидесятилетие, однако на текущий момент уже доподлинно известно о правдивости информации касательно гибели бывшего главы российского ЦИКа. Характерно, что ранее подобные сведения фигурировали в СМИ, однако были подтверждены только сегодня.

Чуров родился на территории Ленинграда в 1953 году, а его мамой была дочь Владимира Брежнева, отцом - офицер с научным образованием. Сам Владимир Чуров попробовал себя в роли депутата Ленсовета, позднее перейдя на работу в комитет по внешним связям Санкт-Петербурга.

Уже в 2003 году Владимир Чуров стал депутатом от российской политической фракции ЛДПР, ранее возглавляемой уже почившим Владимиром Жириновским. Характерно, что именно Жириновский устроил Чурова на работу в Центризбирком, лидером которого политик пробыл до 2016 года.

После ухода Владимира Чурова в отставку главой Центрального избирательного комитета стала Элла Памфилова, возглавляющая данное ведомство и сейчас.