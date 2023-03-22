Самый урожайный лук: какие народные средства помогут его вырастить

Ускорить рост и укрепить здоровье растения помогут соль, марганцовка и обычные дрожжи.

Опытные дачники знают секреты, которые всегда гарантируют отличный урожай лука. Какие именно рецепты этому способствуют?

Прежде всего, перед посадкой нужно на 3 часа замочить семенной материал в солевом растворе (1 ст.л. на 1 л воды). После этого еще 2 часа продержать в насыщенном растворе марганца. Потом - промыть в чистой воде.

Луковички сажать в гребни: по мере созревания не придется отгребать от них почву: они сами поднимутся над землей и вырастут до очень хорошего размера.

Когда появится первый листик, нужно после полива водой пролить землю раствором нашатырного спирта (2 ст.л. на 10 л воды — из расчета на

3 кв. м).

На другой день - вновь полить чистой водой. Спустя две недели процедуру повторить, только вместо нашатырного раствора использовать солевой

(1 ст.л. соли на 1 л воды).

Через 10 дней - пролить раствором марганцовки. Подкармливать дрожжевым настоем - примерно 3 раза за сезон, в теплый период. Для этого 100 г свежих прессованных дрожжей развести в 10 л теплой воды, настоять 1 час.

Полить сначала чистой водой, спустя 2-3 часа - подкормить дрожжами. Если почва кислая, в настой надо добавить 2 стакана древесной золы. Спустя сутки полить обычной водой.