Дочь Джигана и Самойловой избили в школе

11-летнюю наследницу модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариэлу избили в школе. Знаменитая родительница девочки шокирована произошедшим.

Модель и блогер Оксана Самойлова была в ярости узнав, что ее старшую наследницу Ариэлу избил в школе мальчик.

Ситуация такова, что "кто-то что-то сделал нехорошее", а указали на дочь знаменитости. Школьник решил, что вправе поднять руку на девочку.

Самойлова не могла успокоиться, чтобы выслушать учителей, объясняющих, что собственно произошло.

Звезда интернета уверяет, что ее Ариэла из тех детей. которые никому дурного слова не скажут, по этой причине ей очень обидно за дочь.