Bloomberg: Си Цзиньпин отказал Путину в поддержке «Силы Сибири-2»

Издание Bloomberg утверждает, что глава КНР Си Цзиньпин не подписал документ по поддержке "Силы Сибири-2" во время визита в Москву.

22 марта журналисты американского информагентства Bloomberg со ссылкой на инсайдеров уведомили, что глава правительства Китайской Народной республики Си Цзиньпин якобы отказал Владимиру Путину в поддержке строительства газовой магистрали "Сила Сибири-2" во время своего недавнего визита в Москву.

По мнению аналитиков Bloomberg, Си Цзиньпин сообщил Путин о том, что Китай не нуждается в дополнительных поставках российского газа, хотя сам президент РФ утверждает, что в текущем году Россия поставит КНР 98 миллиардов кубометров газа и сто миллионов тон сжиженного природного газа.

Данные слова Владимира Путина прозвучали на совместной пресс-конференции с Си Цзиньпином после вчерашних двухсторонних переговоров в Кремле, и президент России заверил, что администрации Пекина и Москвы уже практически согласовали все положения проекта "Сила Сибири-2".

Тем не менее, сам Си Цзиньпин никак не прокомментировал тему строительства данного газопровода во время выступления с Путиным, предпочтя опустить эту тему в своей послепереговорной речи. В Bloomberg уверены, что господин Си находится в состоянии поиска баланса, при котором он сможет помогать РФ в условиях спецоперации, не став при этом слишком пророссийским в глазах западного истеблишмента.

При этом американские публицисты уверены, что китайское правительство может ожидать более выгодных предложений по продаже газа со стороны российских коллег.