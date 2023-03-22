Цветовод со стажем поделилась секретами разведения "Кораллового ежика"

Необычайно красивые и нежные, с пышным соцветием, приятным ароматом, астры этого сорта заметно выделяются среди своих сородичей и правда напоминают ежиков. А вырастить их на даче не так уж и сложно.

Есть у этих астр еще одно уникальное свойство: это цветы-хамелеоны, которые в процессе цветения меняют свою окраску.

Сначала они лимонно-желтые, потом приобретают золотистый оттенок, постепенно переходят в коралловый окрас и, наконец, меняют его на телесно-розовый.

Семена

Семена для разведения надо брать только свежие, иначе будет низкий процент всходов. Нельзя высаживать на кислых почвах.

Перед высадкой семена обеззараживаются, потому что астры часто болеют грибком. Для этого подойдет водный раствор хлоргексидина.

Погружаем в него семена на полчаса. Потом их надо промыть и подсушить.

Посев на рассаду

Подбираем глубокий контейнер, делаем дренажный слой в 1 см. Можно положить вермикулит, перлит).

Наполняем питательным воздушным грунтом, затем его поливаем крутым кипятком.

Семена выкладываем на поверхность рядком. Потом опрыскиваем опять-таки горячей водой (40 градусов) с фитоспорином.

Далее покрываем тонким слоем земли, менее 1 см, снова увлажняем.

Посевы надо укрыть пакетом или крышкой. Температурный режим выдерживаем в диапазоне 20-22 градуса. Ждать сеянцев придется до 5 дней.

Потом сразу нужно сделать проветривание. Далее поливаем регулярно и рыхлим.

Высадка в грунт

Когда рассада готова, выносим ее в открытый грунт. Землю предварительно проливаем фитоспорином. Туда же подкладываем биогумус или перепревший компост.

Вообще посадить эти астры можно разными способами: рассадой (март/апрель), в грунт под пленку (ранней весной), осенью перед самой зимой, семена проходят стратификацию и хорошо растут весной.

Астры-ежики надо беречь от переизбытка влаги. Поливы лучше делать между рядами, совмещая с фитоспорином.