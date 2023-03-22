Valve официально заявила, что Counter Strike 2 выйдет следующим летом

Перед официальным релизом игра будет протестирована командой избранных геймеров, которые смогут опробовать новые функции с 22 марта.

После нескольких дней слухов о новом релизе, разработчики дали официальную информацию о ее реализации для широкого круга фанатов.

Дистрибьютор видеоигр Valve только что сообщил, что его знаменитая игра Counter-Strike , первоначально выпущенная в 2013 году, получит бесплатное обновление следующим летом.

«С Counter-Strike 2 Counter-Strike совершает самый большой технический скачок за всю свою историю и гарантирует новые функции и обновления на долгие годы», — говорится на сайте Valve.

Как следствие в будущем году Counter-Strike: Globa Offensive уступит место Counter-Strike 2.