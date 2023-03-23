Компания Valve анонсировала выход игры Counter Strike-2 летом 2023 года
Игра Counter Strike-2 может выйти уже летом 2023 года. Об этом сообщает Valve.
Компания по производству компьютерных игр Valve сообщила о выходе новой части своей самой известной игры - Counter Strike. Она будет иметь название Counter Strike-2.
22 марта стартовало закрытое тестирование игры, в котором примут участие приглашенные геймеры. Разработчики обещают некий грандиозный технический скачок в игре.
"С Counter-Strike 2 Counter-Strike совершает самый большой технический скачок за всю свою историю и гарантирует новые функции и обновления на долгие годы", —говорится в сообщении Valve.
На данный момент последней частью игры является Counter Strike: Global Offensive.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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