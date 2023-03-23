Илон Маск заявил о крахе банковской системы США

Американский миллиардер Илон Маск негативно высказался о банковской системе США.

В Соединенных Штатов Америки за последние недели сразу несколько крупнейших банков стали банкротами, потеряв сотни миллиардов долларов. В зоне риска находятся еще несколько десятков банков, общие активы которых составляют два мировых ВВП.

Ситуацию прокомментировал американский миллиардер Илон Маск. Он крайне емко и точно высказался о происходящем в финансовой система страны. "Хуже и быть не могло", - заявил Илон Маск.

Также стоит отметить, что у самого Маска усиливаются разногласия с руководством США. Такое заявление сделало информационное агентство Bloomberg. Источник уверяет, что Вашингтон боится роста влияние Маска, как боится и того, что он может стать неприкасаемым даже для американской системы.