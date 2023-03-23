ABC: Встреча Путина и Си Цзиньпина означает конец западного миропорядка
АВС рассказывает о том, к чему в итоге приведет встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина.
Аналитик австралийского известно телеканала ABC Стэн Грэнт рассказывает о том, что означает встреча президента Российской Федерации Путина с генсеком КНР Си Цзиньпином.
По словам эксперта, встреча лидером России и Китая говорит лишь об одном: текущий миропорядок, центром которого является западный мир, рушится.
Стэн Грэнт заявил, что своей встречей Владимир Путин и Си Цзиньпин ознаменовали начало новой эпохи - эпохи многополярного мира. Также, по его словам, Многие страны не уверены в том, что западный мир полезен.
Автор добавил, что Запад ведет себя жестко и лицемерно и именно к такому миру решила примкнуть Австралия, присоединившись к договору AUKUS.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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