АВС рассказывает о том, к чему в итоге приведет встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Аналитик австралийского известно телеканала ABC Стэн Грэнт рассказывает о том, что означает встреча президента Российской Федерации Путина с генсеком КНР Си Цзиньпином.

По словам эксперта, встреча лидером России и Китая говорит лишь об одном: текущий миропорядок, центром которого является западный мир, рушится.

Стэн Грэнт заявил, что своей встречей Владимир Путин и Си Цзиньпин ознаменовали начало новой эпохи - эпохи многополярного мира. Также, по его словам, Многие страны не уверены в том, что западный мир полезен.

Автор добавил, что Запад ведет себя жестко и лицемерно и именно к такому миру решила примкнуть Австралия, присоединившись к договору AUKUS.