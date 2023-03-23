Sohu: Россия применила хитрый маневр, вынудив США выплатить миллиарды долгов
Россия заставила Вашингтон выплачивать миллиарды долгов России по ценным бумагам.
Известное китайское издание Sohu пишет о том, что Российская Федерация применила хитрый маневр, который заставит Соединенные Штаты выплатить Москве миллиарды долларов по долгам.
Россия, по заявлению Sohu, вывела из американской экономики десятки миллиардов долларов своих инвестиций. Те суммы, которые США должны выплатить России, являются небольшими по меркам экономики Штатов, но неуплата по своим обязательствам грозит большими репутационными потерями.
15 марта Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило и том, что Россия в 9 раз сократила свои вложения в американскую экономику.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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