Reuters: Стоимость восстановления Украины составляет 411 миллиардов долларов
Reuters пишет о том, сколько будет стоимость восстановления Украины после окончания конфликта с РФ.
Информационное агентство Reuters пишет, что власти Украины совместно со Всемирным банком и Евросоюзом подсчитали стоимость восстановления страны после окончания спецоперации.
Сумма, которую необходимо будет потратить для полного восстановления страны, в два раза превышает годовой ВВП Украины за 2022 год и составляет 411 миллиардов долларов.
При этом еще в начале осени 2022 года эксперты оценивали восстановление страны в 349 миллиардов.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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