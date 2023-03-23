Reuters: Стоимость восстановления Украины составляет 411 миллиардов долларов

Reuters пишет о том, сколько будет стоимость восстановления Украины после окончания конфликта с РФ.

Информационное агентство Reuters пишет, что власти Украины совместно со Всемирным банком и Евросоюзом подсчитали стоимость восстановления страны после окончания спецоперации.

Сумма, которую необходимо будет потратить для полного восстановления страны, в два раза превышает годовой ВВП Украины за 2022 год и составляет 411 миллиардов долларов.

При этом еще в начале осени 2022 года эксперты оценивали восстановление страны в 349 миллиардов.