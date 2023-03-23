Протесты во Франции: Столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ

Телевизионное выступление президента Франции Эммануэля Макрона о пенсионной реформе, имевшее место в среду, 22 марта не успокоило настроений в обществе.

Протесты продолжились в различных французских городах, в некоторых из них произошли столкновения протестующих с полицией.

Демонстранты вышли на улицы в среду вечером в Лилле, Безансоне и Монпелье. В Бордо произошли столкновения протестующих с полицией, силовики применили слезоточивый газ. В Париже же люди стали собираться на Сталинградской площади.

Очередной, девятый "день социальной мобилизации" состоится в четверг, 23 марта. Забастовки затронут многие секторы французской экономики, а демонстрации ожидаются в городах по всей стране.

В среду газета Le Figaro сообщила, что из-за продолжительных забастовок рабочих на французских нефтеперерабатывающих заводах на 13% заправочных станций в стране в настоящее время нет ни бензина, ни дизельного топлива.

Французский общественный железнодорожный оператор SNCF заявил, что в четверг движение поездов будет серьезно ограничено. То же самое касается общественного транспорта в столице, в том числе метро. Из-за забастовки авиадиспетчеров Управление гражданской авиации Франции (DGAC) попросило авиакомпании отменить 30% своих рейсов.

Ожидается, что 40-50% преподавателей школ примут участие в забастовках в четверг, а муниципальные работники в столице также будут бастовать до понедельника. Их протест привел к тому, что в Париже накопились тонны мусора.

В среду президент Эммануэль Макрон дал телеинтервью в связи с принятой пенсионной реформой. Он выразил надежду, что новый закон вступит в силу до конца года. Что касается протестов, проводимых профсоюзами с января, Макрон заявил, что к агрессии во время демонстраций терпимости не будет.

По данным властей, в митингах в четверг могут принять участие до 800 тысяч человек. Сотрудники правоохранительных органов ожидают массовых беспорядков.