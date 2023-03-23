Майк Помпео: Администрация Байдена недооценивает важность встречи Путина и Си Цзиньпина
Бывший Госсекретарь США Помпео считает, что правительство Байдена не понимает всей важности встречи Путина и Си Цзиньпина.
Майк Помпео, занимавший пост государственного секретаря Соединненных Штатов Америки при Дональде Трампе, высказался о встрече Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.
По словам Помпео, администрация действующего главы государства Джо Байдена недооценивает все последствия встречи лидеров Российской Федерации и Китая.
"Убежден, что администрация Джо Байдена преуменьшает значение встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина", - приводит РИА заявление Помпео.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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