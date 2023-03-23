Майк Помпео: Администрация Байдена недооценивает важность встречи Путина и Си Цзиньпина

Бывший Госсекретарь США Помпео считает, что правительство Байдена не понимает всей важности встречи Путина и Си Цзиньпина.

Майк Помпео, занимавший пост государственного секретаря Соединненных Штатов Америки при Дональде Трампе, высказался о встрече Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином.

По словам Помпео, администрация действующего главы государства Джо Байдена недооценивает все последствия встречи лидеров Российской Федерации и Китая.

"Убежден, что администрация Джо Байдена преуменьшает значение встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина", - приводит РИА заявление Помпео.