Российский политолог Корнилов рассказал о том, что Британию получила явное предупреждение.

Политолог Владимир Корнилов рассказал о том, что руководство Великобритании начинает осознавать, что передача урановых снарядов Вооруженным силам Украины приведет к серьезным последствиям.

В интервью The Times Корнилов заявил, что президент России Владимир Путин осуществит "возмездие", если Британия рискнет передать Украине снаряды с ураном.

Отметим, что отреагировали на заявление Лондона о возможной передаче таких боеприпасов Украине также Рамзан Кадыров и Дмитрий Медведев. Риторика обоих была примерно одинаковой - они пригрозили Западу ядерным ударом.