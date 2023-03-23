Политолог Корнилов: Британия осознала последствия передачи урановых снарядов Киеву
Российский политолог Корнилов рассказал о том, что Британию получила явное предупреждение.
Политолог Владимир Корнилов рассказал о том, что руководство Великобритании начинает осознавать, что передача урановых снарядов Вооруженным силам Украины приведет к серьезным последствиям.
В интервью The Times Корнилов заявил, что президент России Владимир Путин осуществит "возмездие", если Британия рискнет передать Украине снаряды с ураном.
Отметим, что отреагировали на заявление Лондона о возможной передаче таких боеприпасов Украине также Рамзан Кадыров и Дмитрий Медведев. Риторика обоих была примерно одинаковой - они пригрозили Западу ядерным ударом.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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