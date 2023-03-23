Forbes: Финансовая система России показала большую устойчивость, чем американская
Forbes пишет о том, что российская финансовая система показала себя хорошо в условиях санкций.
Одно из наиболее авторитетных мировых изданий, журнал Forbes, пишет о том, что российская финансовая система показывает себя лучше, как у Соединенных Штатов Америки.
Источник пишет, что благодаря действиям Центробанка России, экономика Российской Федерации в условиях санкций смогла продержаться.
"Издание Forbes заявило, что банковская система России оказалась устойчивее западной благодаря действиям Центробанка", - пишет тг-канал Топор.
Напомним, что в США за последние недели стали банкротами сразу несколько американских банков, потерял сотни миллиардов долларов.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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