Медведев заявил, что поставки западного оружия Украине приближают «ядерный апокалипсис»

Бывший премьер-министр и экс-президент России Дмитрий Медведев отметил, что каждый день подряд поставок западного оружия Украину приближает ядерный апокалипсис.

В тот же день заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков также заявил, что риск ядерного конфликта является самым высоким за несколько десятилетий.

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, заявил, что угроза ядерного конфликта возрастает.

"Угроза ядерного конфликта ушла? Нет, не ушла! Она увеличилась. Каждый день поставок иностранного оружия в Украину приближает ядерный апокалипсис", - сказал Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей социальной сети ВКонтакте.

Ранее Медведев отмечал, что Москва может применить любое оружие, включая ядерное, если США попытаются победить Россию в военном плане.

"Риск ядерного конфликта в настоящее время находится на рекордно высоком уровне. Я не хочу вдаваться в дискуссию о том, высока ли сегодня вероятность ядерного конфликта , но в любом случае она выше, чем все, что мы видели в последние десятилетия, скажем так", — также заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в среду, 22 марта в ходе дискуссии "Мир без СНВ: что дальше?".

По его мнению, другим ядерным державам следует "привести в порядок" политиков в западных столицах, включая Вашингтон, которые "совершенно потеряли чувство реальности".