Эрдоган: Турция ни станет поддерживать ни Россию, ни Украину

Президент Турции Эрдоган высказался о позиции Анкары по конфликту в Украине.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган дал интервью CNN Turk. В нем он рассказал о позиции, которую занимает его страна в российско-украинском конфликте. По словам Эрдогана, Анкара не будет поддерживать ни Российскую Федерацию, ни Украину в этом военном конфликте.

Отметим, что Турция активно способствует беспрепятственной работе "зерновой сделки" и намерена лишь добиваться максимальному ее продлению.

Стоит добавить, что при этом Вооруженные силы Украины активно используют беспилотники турецкого производства Bayraktar в боях против российской армии.