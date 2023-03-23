Эрдоган: Турция ни станет поддерживать ни Россию, ни Украину
Президент Турции Эрдоган высказался о позиции Анкары по конфликту в Украине.
Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган дал интервью CNN Turk. В нем он рассказал о позиции, которую занимает его страна в российско-украинском конфликте. По словам Эрдогана, Анкара не будет поддерживать ни Российскую Федерацию, ни Украину в этом военном конфликте.
Отметим, что Турция активно способствует беспрепятственной работе "зерновой сделки" и намерена лишь добиваться максимальному ее продлению.
Стоит добавить, что при этом Вооруженные силы Украины активно используют беспилотники турецкого производства Bayraktar в боях против российской армии.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья Гончарова
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