Помпео назвал сближение России и Китая стратегической ошибкой Джо Байдена
Бывший глава госдепа Штатов считает, что Джо Байден совершил ошибку, из-за чего сблизились Россия и Китай.
Майк Помпео негативно высказался в адрес действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. По словам Помпео, Байден своей неумелой политикой допустил сближение России и Китая.
Помпео, который в администрации Трампа занимал пост госсекретаря, заявил, что это стало стратегической ошибкой действующего президента Байдена. Помпео уверяет, что Байден попросту недооценил последствия такого сближения.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья Гончарова
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