Помпео назвал сближение России и Китая стратегической ошибкой Джо Байдена

2023-03-23 07:15

Бывший глава госдепа Штатов считает, что Джо Байден совершил ошибку, из-за чего сблизились Россия и Китай.

Майк Помпео негативно высказался в адрес действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. По словам Помпео, Байден своей неумелой политикой допустил сближение России и Китая.

Помпео, который в администрации Трампа занимал пост госсекретаря, заявил, что это стало стратегической ошибкой действующего президента Байдена. Помпео уверяет, что Байден попросту недооценил последствия такого сближения.