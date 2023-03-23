Филипп Киркоров пожаловался, что после пластики у него все болит

Певец проходит реабилитацию после хирургического вмешательства. Он нарушил режим, и ему подобрали специальную программу восстановления.

Поп-король российской эстрады полностью преобразился накануне своих сольных концертов. Филипп Киркоров сделал ряд пластических операций, которые провел звездный хирург Тимур Хайдаров, напоминает Космополитен.

Исполнитель понемногу восстанавливается после операции. Недавно экс-муж Пугачевой вышел из больницы на связь. Он медленно передвигался по коридору, не скрывая, что каждое движение ему дается с трудом.

Ну что, третий день, критический. Всё болит. Но искусство требует жертв, — поделился Киркоров.

55-летний артист после хирургического вмешательства приобрел рельефный пресс с кубиками, ему подкорректировали также область груди. На совершенство фигуры Филипп потратил не один миллион рублей.

Оперировавший звезду хирург рассказал, что Киркоров немного «сорвался», нарушив правила реабилитации. По просьбе артиста физические нагрузки ему заменили специальными процедурами, сравнимыми с 8-часовыми тренировками в спортзале.

Исполнитель после похудения также сменил имидж, став блондином. Народный артист РФ похудел на 12 килограммов.