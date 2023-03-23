Родившая в одиннадцать лет Валентина Исаева во второй раз вышла замуж за мусульманина

С отцом своих четверых детей Хабибом москвичка оформила развод. Мужчина давно перебрался в США и семье не помогает.

Самая юная мама России Валентина Исаева во второй раз вышла замуж. Она сменила даже имя: теперь молодую женщину зовут Муслима, сообщает Вумен.ру.

Многодетная мама о новом этапе жизни рассказывает не очень охотно: вероятно, она решила придерживаться постулата, что «счастье любит тишину». Тем более, что "славы" на ее долю выпало немало.

В 2005-м в 11 лет девочка забеременела от приехавшего на заработки в Москву гастарбайтера Хабиба Патахонова. Мужчина снимал в квартире бабушки девочки комнату, где все и случилось.

Старшей дочке Муслимы Амине уже 17 лет. В семье также подрастают Амир, Дамир и Юсуф. Старшие сыновья Муслимы ходят в школу, младший в садик.

А их отец Хабиб не дает о себе знать. Летом 2022 года мужчина уехал на СВО, обещал помогать материально, но потом заблокировал карту и посоветовал жене найти работу.

Хабиб был ранен, а затем уехал в Америку, чтобы начать там новую жизнь. Муслима осталась один на один с детьми и долгами. О бывшем муже она вспоминать не хочет. Тем более, что у нее сейчас появилась новая любовь.

С Хабибом не общаемся вообще. Он в Америке, и забыл про нас всех, не помогает, не присылает ни копейки, — говорит она.

Но недавно у Муслимы появилось надежное мужское плечо: она не так давно во второй раз вышла замуж.

Он очень хороший мужчина. Хорошо относится к детям - лучше, чем родной отец. Сейчас такого трудно найти. Так что наконец-то у нас все хорошо, — поделилась Муслима.

Имя нового спутника жизни она называть не стала: