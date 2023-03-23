Медведев: Украина - это часть России, живущая в другой квартире

Дмитрий Медведев заявил, что Украина - это часть России, которая от нее отделена.

Ранее занимавший пост президента Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался об Украине, как о отделившейся части страны. По словам замглавы Совбеза РФ, Украина - это часть России, "живущая в другой квартире".

"Давайте по-честному, Украина - это часть России. Однако в силу геополитических причин, исторических процессов мы были вынуждены мириться с тем, что живем в разных квартирах", - сказал Медведев.

Также стоит отметить и другие высказывания Медведева, которые получились достаточно острыми. В частности, Медведев пригрозил, что РФ может нанести ракетный удар по Германии, если та арестует Владимира Путина.

Также он обвинил Запад в том, что он вмешивается в грядущие выборы президента России и пытается внести разлад в страну.