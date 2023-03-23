Пресняков мечтает, чтобы Подольская родила ему дочь

У музыканта есть трое детей, но все они парни. Но, как человек верующий, он понимает, что все будет так, как предназначено.

Певец Владимир Пресняков с 2005 года живет с коллегой по цеху Натальей Подольской. Они считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса, воспитывают сыновей Ивана и Артемия. У артиста есть также старший сын Никита, рожденный в браке с Кристиной Орбакайте, сообщает Пятый канал.

Трое наследников радуют знаменитого отца, но он продолжает мечтать о дочери.

Не могу сказать, что зацикливаемся на этой теме. Как люди верующие, мы понимаем: как Бог решит, так и будет. Но, разумеется, будем стараться. Это, в принципе, моя мечта. Как и Наташи, — рассказал исполнитель.

Артист также рассказал, что его музыкальные гены достались не только Никите, но и его младшим братьям.

Ваня и Артемий отлично поют и танцуют, а старший сын создал собственную группу, репертуар для которой также сочиняет сам.

Ранее артист рассказал, что крепкий брак - это серьезная работа, которую будешь делать, если любишь человека. Музыкант считает себя романтиком, и самое важное для него — проводить время с женой Натальей и детьми.