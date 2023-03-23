56-летняя звезда Голливуда Холли Берри поделилась с подписчиками голым фото в душе
Фвнаты пришли в восторг и забросали кумира комплиментами. Пост в считанные часы набрал полторы тысячи лайков.
Актриса Холли Берри снялась голой, чем порадовала фанатов. Соответствующие фото она выложила на своей странице в соцсети, сообщает Лента.ру.
56-летняя знаменитость запечатлела себя в душе совершенно обнаженной, лишь слегка прикрыв одной рукой грудь. На размещенном кадре также видно, что на лице звезды отсутствует макияж, волосы уложены в кудри.
В середине дня не помешает немного любви к себе, — так подписала Берри пост, в считанные часы набравший почти 143 тысячи лайков.
Поклонники восхищены внешностью кумира, о чем и написали в комментариях под фото.
В вашем случае любовь к себе оправдана. Такая красивая! Очень горячо! Невероятная женщина, — высказались фанаты.
Ранее Холли Берри записала видео, где позирует перед камерой топлес. Актриса для этой съемки решила отказаться от косметики.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Наталья Гончарова
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