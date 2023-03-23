56-летняя звезда Голливуда Холли Берри поделилась с подписчиками голым фото в душе

Фвнаты пришли в восторг и забросали кумира комплиментами. Пост в считанные часы набрал полторы тысячи лайков.

Актриса Холли Берри снялась голой, чем порадовала фанатов. Соответствующие фото она выложила на своей странице в соцсети, сообщает Лента.ру.

56-летняя знаменитость запечатлела себя в душе совершенно обнаженной, лишь слегка прикрыв одной рукой грудь. На размещенном кадре также видно, что на лице звезды отсутствует макияж, волосы уложены в кудри.

В середине дня не помешает немного любви к себе, — так подписала Берри пост, в считанные часы набравший почти 143 тысячи лайков.

Поклонники восхищены внешностью кумира, о чем и написали в комментариях под фото.

В вашем случае любовь к себе оправдана. Такая красивая! Очень горячо! Невероятная женщина, — высказались фанаты.

Ранее Холли Берри записала видео, где позирует перед камерой топлес. Актриса для этой съемки решила отказаться от косметики.