Умер музыкант Уэйн Суинни, основавший группу Saliva

Причиной смерти звезды стало кровоизлияние в мозг, которое неожиданно случилось прямо во время тура музыкальной группы.

Основатель и гитарист группы Saliva Уэйн Суинни ушел из жизни на 60-м году жизни, сообщает Рамблер со ссылкой на TMZ.

Причиной смерти звезды стало кровоизлияние в мозг. За несколько часов до кончины своего лидера музыкальный коллектив написал, что Уэйн попал в реанимацию после оказания ему неотложной медицинской помощи.

Спонтанное кровоизлияние в мозг у гитариста случилось прямо во время тура группы Saliva.

Сердце болит за его дочку Никки. Он очень сильно любил эту маленькую девчонку. Я благодарен, что мне посчастливилось разделить почти 12 лет своей жизни с Уэйном на сцене. И что важно - вне ее, - признался солист Saliva Бобби Амару.

Амару также отметил, что считает коллегу своим братом и высказал поддержку членам его семьи.

Уэйн Суинни вместе с другими участникамиSaliva создал группу в 1996 году. За творческую карьеру коллектив выпустил 11 студийных альбомов.

Коллектив выпускал также саундтреки к телепроектам "Форсаж", "Обитель зла", "Человек-паук", "Сорвиголова", "Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2", "Дракула".