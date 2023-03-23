Альбина Джанабаева вернулась в Россию и попросила дать второй шанс Валерию Меладзе
43-летняя поп-звезда процитировала одного из героев сериала «Доктор Хаус», поклонники расценили это как просьбу простить ее мужа за необдуманный поступок.
Экс-солистка ВИА Гры вернулась в Россию - некоторое время певица провела за границей с мужем Валерием Меладзе, сообщает КП.
Политических заявлений супруга заслуженного артиста РФ делать не стала. Но сделала фото возле входа в один из ресторанов Москвы.
Поп-звезда процитировала одного из героев сериала «Доктор Хаус».
Не будь жмотом, дай второй шанс человеку. Не будь идиотом: никогда не давай третий, — написала в соцсетях Джанабаева.
Подписчики расценили это, как просьбу уроженки Волгограда простить Меладзе за необдуманный поступок на корпоративе в Дубае. Как напоминает издание, певец тогда повелся на провокацию и почти шепотом повторил националистический лозунг.
После этого концерты Валерия Шотаевича в РФ отменили. Певца также могут признать иноагентом - такое заявление уже подано главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным в генпрокуратуру страны.
Сейчас Меладзе гастролирует по городам Израиля, он вынужден выступать в небольших залах. Что касается Джанабаевой, то 43-летняя артистка поставила карьеру певицы на паузу и реализует себя как актриса.
В частности, 25 марта Альбина сыграет в спектакле «Вредные привычки». Сцену с ней будут делить актеры Сергей Шакуров, Михаил Полицеймако, Даниил Спиваковский.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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