Альбина Джанабаева вернулась в Россию и попросила дать второй шанс Валерию Меладзе

43-летняя поп-звезда процитировала одного из героев сериала «Доктор Хаус», поклонники расценили это как просьбу простить ее мужа за необдуманный поступок.

Экс-солистка ВИА Гры вернулась в Россию - некоторое время певица провела за границей с мужем Валерием Меладзе, сообщает КП.

Политических заявлений супруга заслуженного артиста РФ делать не стала. Но сделала фото возле входа в один из ресторанов Москвы.

Поп-звезда процитировала одного из героев сериала «Доктор Хаус».

Не будь жмотом, дай второй шанс человеку. Не будь идиотом: никогда не давай третий, — написала в соцсетях Джанабаева.

Подписчики расценили это, как просьбу уроженки Волгограда простить Меладзе за необдуманный поступок на корпоративе в Дубае. Как напоминает издание, певец тогда повелся на провокацию и почти шепотом повторил националистический лозунг.

После этого концерты Валерия Шотаевича в РФ отменили. Певца также могут признать иноагентом - такое заявление уже подано главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным в генпрокуратуру страны.

Сейчас Меладзе гастролирует по городам Израиля, он вынужден выступать в небольших залах. Что касается Джанабаевой, то 43-летняя артистка поставила карьеру певицы на паузу и реализует себя как актриса.

В частности, 25 марта Альбина сыграет в спектакле «Вредные привычки». Сцену с ней будут делить актеры Сергей Шакуров, Михаил Полицеймако, Даниил Спиваковский.