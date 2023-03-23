Дачный эксперт научил, как выращивать укроп без зонтиков с лета до осени

Чтобы добиться урожая укропа без зонтиков, нужно знать некоторые секреты. Опытный садовод поделился своими знаниями.

Есть сорта, выращивая которые можно не опасаться появления нежеланных зонтиков. Такой же эффект можно получить, используя специальную технологию выращивания.

Итак, в чем плюсы этой технологии:

укроп не выбрасывает зонтики до осени;

свежая зелень будет постоянно на столе;

растение отличается особенно ярким ароматом;

выращивать таким способом можно укроп любого сорта;

появление зонтиков будет в нужное время, когда начнутся заготовки к зиме.

Подготовка семенного материала

Семена заранее помещаются в мешочки из ткани, потом отмокают в горяче воде (50 градусов) три дня. Все это время воду нужно менять до 5 раз за сутки.

Затем семена надо выложить на влажную салфетку и прикрыть такой же мокрой салфеткой. Держать их так при комнатной температуре пять дней, пока не появятся ростки.

Теперь семена надо просушить, нужно подвесить мешочки для проветривания на полчаса. Такие действия способствуют быстрому прорастанию семенного материала.

Правила посадки

Секрет технологии заключается в особенностях посадки. Укроп надо высаживать не в правильные рядки, а хаотично группками.

Готовятся лунки величиной 10-15 см. Туда рассыпаются семена, сверху покрываются землей. Посадки надо хорошо полить. Важно вовремя провести эту процедуру.

Высаживать укром надо при стабильной температуре воздуха около +15 градусов. Это примерно середина апреля для умеренных широт.

В итоге получится пышная, сочная и ароматная зелень, которая не даст зонтиков до осени.