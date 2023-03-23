Bloomberg: США боятся поддержки мирного плана КНР по Украине другими странами

Издание Bloomberg сообщило о боязни американского правительства возможной поддержки китайского мирного плана по урегулированию в Украине третьими государствами.

Днём четверга, 23 марта, журналисты американского информагентства Bloomberg опубликовали статью, в которой утверждается, что действующее правительство Соединённых Штатов с крайней настороженностью относятся к плану властей Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине.

По данным Bloomberg, чиновники Белого дома опасаются, что китайский мирный план может встретить широкую поддержку среди прочих государств, которые устали от темы украинского конфликта и необходимости поддерживать Киев, намереваясь положить конец боевым действиям в Украине практически на любых условиях.

Аналитики Bloomberg сходятся во мнении, что симптоматический отказ правительства США от поддержки мирного плана КНР может заставить лидеров других стран думать о том, что американские власти не желают добиваться устойчивого мира на территории Украины и хотят затянуть конфликт.

Накануне председатель китайского правительства Си Цзиньпин посетил Москву, встретившись с Владимиром Путиным для переговоров, по итогам которых российский лидер публично заявил, что ему импонируют предложенный Китаем план по прекращению боевых действий в Украине, ввиду чего он может лечь в основу будущего мирного соглашения между двумя странами.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что во время визита Си Цзиньпина в Москву он и российский президент не обсуждали мирный план, предложенный Владимиром Зеленским.