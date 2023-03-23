Открытие астероида позволяет предположить, что ингредиенты для жизни на Земле пришли из космоса

Два органических соединения, необходимых для живых организмов, были обнаружены в образцах, извлеченных из астероида Рюгу.

Два органических соединения, необходимых для живых организмов, были обнаружены в образцах, извлеченных из астероида Рюгу, что подтверждает предположение о том, что некоторые ингредиенты, имеющие решающее значение для зарождения жизни, попали на Землю на борту космических камней миллиарды лет назад.



Во вторник ученые сообщили, что обнаружили урацил и ниацин в породах, полученных космическим аппаратом Hayabusa2 Японского космического агентства из двух мест на Рюгу в 2019 году. Урацил является одним из химических строительных блоков для РНК, молекулы, несущей указания для создания и функционирования живых организмов.

Ниацин, также называемый витамином B3 или никотиновой кислотой, жизненно важен для их метаболизма.