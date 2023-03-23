Newsweek: Подоляк осудил СМИ Запада за раскрытие военных планов Киева

Михаил Подоляк выступил с критикой западных газет, которые раскрывают украинские военные планы.

Днём 23 марта американское информагентство Newsweek опубликовало интервью с советником Зеленского Михаилом Подоляком, который публично раскритиковал западные новостные издания за систематическое раскрытие планов вооружённых сил Украины в зоне проведения российской спецоперации.

Подоляк напомнил, что не так давно основанная в США газета Politico обнародовала сведения о том, что подразделения ВСУ намереваются начать широкомасштабное наступление на позиции армии России в мае нынешнего года. При этом чиновник не стал раскрывать данные о том, является ли статья Politico правдивой.

По мнению Михаила Подоляка, действующие на Западе СМИ не должны предполагать, на каком из направлений собираются ударить украинские войска, поскольку Генштаб национальной армии существенно изобретательнее, нежели считают репортёры локальной американской газеты.

Также Подоляк признал, что некоторые из публикуемых на Западе журналистских колонок раскрывают объективную информацию о будущих шагах армии Украины, однако в действительности это наносит сильный ущерб администрации Киева, желающей подготавливать все свои военные операции в атмосфере абсолютной тайны.

Известно, что накануне ряд зарубежных информагентств обнародовал сведения о скором начала украинского контрнаступления, отметив, что оно будет направлено на позиции российской армии в Запорожской области и Луганске.