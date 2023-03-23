Австрийский министр заявил, что Россия останется важной для Европы

Россия всегда будет оставаться важной для Европы, заявил министр иностранных дел Австрии, сказав, что думать иначе - это заблуждение.

Александр Шалленберг также выступил в защиту второго по величине банка страны, Raiffeisen Bank International, заявив, что неразумно выделять этого кредитора за ведение бизнеса в России, в то время как многие другие западные компании делают то же самое.



"Думать, что России больше не будет и мы сможем разойтись во всех областях - это бред", - сказал Шалленберг агентству Reuters, добавив, что Австрия ослабит связи, но это "не может произойти в одночасье".



"Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она останется нашим самым большим соседом. Она останется второй по величине ядерной державой в мире".