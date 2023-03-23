Галкин отпустил шутку на американской сцене в адрес Shaman и его композиции Встанем

Максим Галкин продолжает смеяться над соотечественниками, гастролируя по городам Америки. Дошла очередь и до Ярослава Дронова.

Максим Галкин гастролирует по американским городам высмеивая российских артистов.

На этот раз досталось Ярославу Дронову и его треку "Встанем".

Галкин в интересной манере оценил вокал молодого исполнителя, заявив, что молодежь вытесняет мэтров эстрады.

Юморист пошутил, что в настоящее время певец исполняет "Встанем! Встанем!", а когда РФ будет судить Гаагский суд, то будет петь: "Сядем! Сядем!".