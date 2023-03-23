Нийнистё подписал закон о вступлении Финляндии в НАТО

Президент Финляндии Саули Нийнистё ратифицировал законопроект о вступлении своего государства в ряды Североатлантического альянса.

Днём четверга, 23 марта, финский президент Саули Нийнистё подписал законопроект о вступлении страны в военно-политический блок НАТО. Известно, что ранее данный закон ратифицировали депутаты парламента после предварительно состоявшихся голосований в национальном законодательном органе.

Подписание этого закона Нийнистё является последним шагом по ратификации членства Финляндии в составе Североатлантического альянса, и по оценкам западных аналитиков, данное государство может стать полноправным членом НАТО до наступления 2024 года, о чём ранее сообщал сам генсек организации Йенс Столтенберг.

Характерно, что Финляндия и Швеция практически одновременно подали заявки на членство в Североатлантическом альянсе, однако эти заявления были заблокированы правительством Турции. Турецкий президент Тайип Эрдоган утверждает, что данные скандинавские страны не смогут примкнуть к НАТО из-за поддержки террористических организаций, признанных таковыми Анкарой.

Позднее Эрдоган смягчил своё отношение ко вступлению Финляндии в Североатлантический альянс, отметив, что правительство Турции увидело искренность шагов финского руководства по выполнению турецких требований, необходимых для ратификации вступления данного государства в НАТО.

В то же время Тайип Эрдоган отметил, что власти Турции пока не могут одобрить вступление Швеции в Североатлантический альянс, поскольку администрация Стокгольма систематически отказывается от выполнения ранее взятых на себя обязательств.