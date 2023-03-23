Садовод-эксперт рассказал, какие удобрения лишние при посадке картофеля
Удобрять картошку при высаживании, конечно, надо, но не всем подряд. Некоторые составы могут только навредить.
Специалист с опытом поделился мнением о бесполезных удобрениях для высаженного картофеля.
Органические подкормки
Они очень полезны и эффективны. Но не в случае посадки картофеля, когда они вносятся в посадочную лунку. Азот растению нужен, когда оно цветет.
Навоз, который положили при высаживании, не сможет разложиться. Делать это надо раньше, с осени, или ранней весной, перекапывая огород, тогда толк от органики, безусловно, будет.
Древесная зола
Картофель не любитель щелочных почв. Древесная зола именно и делает грунт щелочным, поэтому она абсолютно лишняя при посадке клубней.
Вот если смешать ее со жмыхом и подкормить составом почву осенью, тогда весной картошка возьмет из него максимальную пользу.
Опубликовано: Храмова Оксана