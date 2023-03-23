Американский разведчик Скотт Риттер рассказал о последствиях потери контроля над Артемовском для украинской армии.

23 марта отставной офицер разведки при морской пехоте Соединённых Штатов Скотт Риттер публично заявил, что сдача населённого пункта Артемовск в ДНР украинской армией неизбежно повлечёт за собой падение режима Владимира Зеленского и поражение Украины в конфликте с Россией.

По мнению Риттера, грядущая финальная битва за контроль над Артемовском войдёт в мировые учебники истории, и её исход вероятнее всего будет не в пользу подразделений ВСУ, из-за чего украинская государственность может начать рассыпаться на глазах, в то время как войска России продолжат осуществлять наступательную операцию до победного конца.

Скотт Риттер уверен, что уже летом или в начале осени украинские военные понесут настолько масштабные потери, что не смогут сопротивляться проведению российской СВО, после чего администрация Киева будет вынуждена подписать мирный договор на предложенных Москвой условиях.

Характерно, что накануне американская газета Politico рассказала о планах подразделений ВСУ начать масштабное контрнаступление в грядущем мае, которое будет сконцентрировано на Запорожской области и Луганске, поскольку заняв данные территории, украинские войска смогут отрезать российскую группировку войск от сухопутного коридора с Крымом.

Советник Зеленского Михаил Подоляк подверг резкой критике журналистов издания Politico, призвав их не раскрывать военные планы украинской армии.