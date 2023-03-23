Рассада перца не прорастает из-за нескольких ошибок

Эта капризная культура требует к себе очень внимательного отношения и тщательного ухода.

При несоблюдении условий посадки растение может плохо расти или вовсе не взойдет. В первую очередь, нужно обратить внимание на внешний вид семян перца - они должны быть непременно свежими и без видимых дефектов.

На качество посевного материала напрямую влияет правильность и длительность его хранения. Пакетики с семенами перца необходимо хранить в прохладном и сухом месте, недоступном солнечным лучам.

Также очень важно правильно подобрать грунт для посева семян. Перцу необходима плодородная почва с достаточным количеством питательных веществ.

Важное влияние на качество всходов оказывает режим полива. Если почву переувлажнить, то семена в ней сгниют, а если влаги будет недостаточно - высохнут.

Еще одно важное условие для нормальной всхожести и роста перца - грамотный выбор времени посева семян. Как слишком ранний, так и запоздалый посев сыграет негативную роль в жизни будущих всходов.