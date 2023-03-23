Звезда советского кино Тамара Семина пожаловась на нищую пенсию
Актриса уточнила, какая именна сумма в месяц ей необходима для того, чтобы прожить, не нуждаясь.
Сразу несколько российских артистов посетовали на маленький размер пенсий. В частности, на это указала поэтесса Лариса Рубальская, певец Михаил Муромов. Исполнитель хита «Яблоки на снегу» в месяц получает 12 700 рублей в месяц, тогда как реально он тратит около 70 тысяч, уточняет Космополитен.
Народная артистка России Тамара Семина тоже возмущена пенсией: за звание народной артистки страны ей ежемесяно доплачивают 30 тысяч рублей.
Тамара Петровна считает, что представители ее профессии - самые бедные из соотечественников.
Киноартисты - самые нищие в нашей стране. Лично я 65 самых прекрасных лет отдала актерским работам. И сейчас должна ждать копеечку.
Я не хочу даже озвучивать сумму, которую получаю. Это оскорбление, — объяснила 84-летняя кинозвезда.
Семина отметила, что ей нужно в среднем около ста тысяч рублей в месяц, чтобы не нуждаться.
Сто тысяч было бы более-менее. Ради Бога, не унижайте меня, не лезьте в душу. Надо бить в колокола – как не стыдно выплачивать такие пенсии актерам?
У меня что ни роль – то лучшая актерская работа. У меня миллион картин, одна лучше другой. Я нигде не повторялась.
У меня три последние года появились молодые поклонники, 18-летние ребята. Они скрупулезно разбирают все мои картины. Вот какой у меня зритель, — объяснила артистка.
Опубликовано: Светлана Гарусева