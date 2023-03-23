МУС отреагировал на слова Медведева о ракетном ударе по Гааге за арест Путина

В Международном уголовном суде отреагировали на слова Дмитрия Медведева о последствиях возможного ареста российского президента.

23 марта пресс-служба ассамблеи государств-участников Римского статута при Международном уголовном суде дало оценку высказыванию бывшего российского президента Дмитрия Медведева, который накануне сообщил, что войска РФ могут нанести удар гиперзвуковой ракетой "Оникс" по зданию суда в Гааге в случае, если Владимир Путин будет арестован.

В пресс-релизе МУС утверждается, что данное высказывание Медведева расценена ведомством как открытая угроза, которая не помешает органу соблюдать положения международного уголовного права и наказать всех ответственных за действия, считающиеся военными преступлениями.

Накануне Дмитрий Медведев назвал нелепым решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Медведев напомнил, что Россия является ядерной державой и расценит незаконный арест своего президента как объявление войны.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уведомил, что российское правительство не признаёт действие МУС и считает постановления данного суда нелегитимными. Аналогичные заявления сделали министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега Мария Захарова.

Характерно, что американский президент Джозеф Байден назвал оправданным решение Международного уголовного суда в Гааге выдать ордер на арест Владимира Путина невзирая на тот факт, что Соединённые Штаты не ратифицировали своё участие в Римском статуте, чем подтвердили своё непризнание постановлений МУС.