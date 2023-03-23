Свекла вырастет сладкой, если грамотно подготовить ее к посадке

В уходе за этой культурой нет ничего сложного, но нужно придерживаться нескольких правил.

Чтобы урожай свеклы был обильным и вкусным, нужно правильно посадить это растение. Для быстрейшего всхода семена культуры необходимо предварительно замочить в воде.

При подготовке грядок надо сделать бороздки и обильно пролить их водой. И только после этого можно высевать свеклу в грунт.

Заделывать семена в почву нужно на глубину 3-4 см, при этом расстояние между рядами должно составлять примерно 30-40 см. При посадке в лунки вносят питательную смесь: на каждый квадрат - 3 кг компоста, 40 г суперфосфата, 20 г аммиачной селитры и 500 г древесной золы, после чего все перекапывается.

Самым лучшим видом удобрения для свеклы служит калийное (калийная соль либо сульфат калия). Чтобы рост культуры ускорился, ее удобряют по четкой схеме - в период фазы 9-10 листьев, в момент смыкания рядов и в момент смыкания междурядий.