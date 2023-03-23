Недостаток витаминов группы В приводит к поседению и выпадению волос

Чтобы волосы были крепкими и здоровыми, их можно укрепить в домашних условиях.

Важным условием густых и красивых волос с насыщенным натуральным оттенком служит регулярный домашний уход. Но каждому человеку необходимо подбирать его индивидуально, в зависимости от типа волос.

Специалисты-трихологи ркомендуют периодически использовать маски с активными компонентами: репейным и касторовым маслом, красным перцем, яичным желтком. Каждый из этих компонентов можно использовать как порознь, так и перемешав их вместе.

Но лучше всего предотвращают выпадение волос, появление седины, а также способствуют их росту и укреплению витамины группы В. Именно их недостаток приводит к потере пышной и красивой шевелюры.

Очень просто сделать домашнюю маску для волос с этими витаминами. Для этого нужно добавить в 2 столовые ложки своего кондиционера или бальзама по одной ампуле витаминов В1, В2, В3, В6, В12 и одну ампулу сока алоэ (но только в том случае, если на алоэ у вас нет аллергии).

После мытья головы витаминный бальзам наносится на волосы буквально на 10-15 минут и затем смывается теплой водой. Через небольшое время после нескольких таких масок внешний вид шевелюры просто преобразится.