Фаина Раневская – это всего лишь псевдоним, позаимствованный у героини «Вишневого сада»

Ее по праву считают одной из величайших актрис XX столетия. И это при том, что главных ролей Фаина Раневская практически не играла.

Родственники считали маленькую Фаину дурнушкой и недотепой, а все, потому что она не выделялась особенной красотой, была очень стеснительной и страдала заиканием. Мечту Фаины выступать в театре высмеивали все, кому не лень.

А когда она решила переехать в Москву и стать профессиональной актрисой, родители вовсе перестали с ней общаться.

В Таганроге неподалеку от дома отца Фаины Георгиевны есть кафе под названием «Фрекен Бок», стены которого украшены фотографиями Раневской.

Она много времени проводила за этим занятием. Однажды врач, обеспокоенный состоянием лёгких актрисы задал ей вопрос: «Чем же вы дышите?». На это Фаина Георгиевна ответила коротко: «Пушкиным».

Актриса никогда не отказывала себе в удовольствии вкусно поесть, до тех пор, пока хронические заболевания не лишили ее этой радости жизни. При этом Раневская весьма интересно относилась к мясу.

Она отзывалась о нем так: «Не могу его есть: оно ходило, любило, смотрело. Может быть, я психопатка?»

А еще она умела не допускать слишком наглых и личных вопросов. На вопрос не заболела ли она. Она отвечала « просто так выгляжу».