Эксперт по выращиванию перцев рассказал, как правильно их поливать в теплице

Полив - важное условие развития и роста растений. Без грамотной организации этого процесса хорошего урожая не видать.

Что нужно знать о поливе перцев, произрастающих в тепличных условиях.

Если теплица маленькая, можно поливать вручную, используя лейку или обычное ведро. Каждому кусту надо не меньше литра..

Для обширной теплицы желательно соорудить систему капельного полива. Тогда не надо будет постоянно контролировать процесс и часто посещать теплицу.

Современный и эффективный способ, дающих хороший результат. Вода поступает дозированно - хорошо растениям, и экономия водного ресурса налицо.

Полив делается два раза в день, утром и вечером. Только не во время жаркого солнца. Жара и испаряющаяся влага создадут нездоровый климат в теплице.

В разные периоды вегетативного развития надо по-разному поливать растения. Рассаде в первые две недели после посадки в грунт нужен полив через день.

Когда начинается фаза цветения, нужно переходить к ежедневному поливу. При этом вода не должна попадать на цветки. Когда стоит жаркая погода, поливы делаются более обильные.

Всегда надо рыхлить почву после полива, это важно для насыщения корней кислородом.

За качеством воды надо тоже следить. Она должна быть максимально чистой. Водопроводную обязательно отстаивают перед применением.

Для этого можно использовать бочку или несколько. Там вода отстоится и нагреется до оптимальной температуры под солнцем.

Как раз такая вода хороша для перцев. Холодную брать нельзя, растения будут болеть.

После полива влажность в теплице должна сохраняться на уровне 70%. При вызревании урожая нужно повысить ее до 80%.