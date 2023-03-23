Опытный садовод рассказал, когда и как выращивать рассаду дыни весной
Дачный эксперт объяснил, в какие сроки высаживать рассаду дыни и как за ней ухаживать.
Почвосмесь и тара
Можно купить готовый грунт для тыквенных или сделать смесь самостоятельно.
Тогда берутся такие компоненты: торф, речной песок, дерн, перегной/компост, зола - для ведра почвы нужен один стакан.
Уровень РН должен быть нейтральным, кислые и переувлажненные почвы не подойдут.
Семечки лучше сразу сажать в отдельные емкости, чтобы потом избежать травмирующей корни пикировки.
Хороший вариант - торфяные стаканчики, можно обычные пластиковые. Диметр должен быть не меньше 10 см, объем - на пол литра.
Семена
Подержать семена перед посадкой полчаса в 1% растворе марганцовки.
Окунуть семенной материал на несколько минут в стимулятор роста.
После этого уложить семечки во влажную марлю или салфетку, можно посыпать опилками, но тоже их увлажнить. Важный момент: ткань и опилки предварительно стерилизуем.
Марлю или опилки с семенами надо держать в тепле (около +25 градусов). Надо следить за тем, чтобы марля и опилки не пересыхали.
Семена же не нужно переувлажнять, погружая их полностью в жидкость.
Посадка, правила ухода
Лунки делаются глубиной в 3 см, сажать семечки можно пинцетом. Не нужно сильно утрамбовывать землю, и не следует брать для полива лейку - она размоет грунт.
Оптимальный вариант - распылитель. Ростки должны появиться на 5-й день.
Хорошее место для будущих дынь - теплый солнечный подоконник. Подсвечиваем рассаду утром и вечером на несколько часов.
Следим за поливом, он должен быть частым, но дозированным, переливать дыни нельзя. Вода не должна попадать на листья и стебли. Пока рассада растет, можно покормить ее пару раз.
Берется комплексное удобрение, но без хлора.
Должен пройти месяц, чтобы рассада была готова к высадке в грунт. Перед этим лучше провести закаливание, постепенно понижая температуру.
Высаживать семена на рассаду надо в конце апреля - начале мая. В грунт переносим саженцы в конце мая - начале июня.
Опубликовано: Храмова Оксана
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