AFP: В Париже на улицы вышли более 800 000 демонстрантов
2023-03-23 20:16
Около 800 000 человек провели демонстрацию в четверг в Париже, сообщила AFP CGT. Это самая высокая цифра, заявленная профсоюзом с момента начала движения.
На18:00 по улицам Франции прошли 820 тысяч демонстрантов против 377 тысяч 15 марта и 1,01 миллиона 7 марта.
«Мобилизация возобновилась по сравнению с прошлым разом», — заявил Лоран Берже, генеральный секретарь CFDT.
Он также считает, что возможна самая мощная мобилизация с начала протестов во Фрнации в этом году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Диана Мудреченко
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