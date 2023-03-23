AFP: В Париже на улицы вышли более 800 000 демонстрантов

Около 800 000 человек провели демонстрацию в четверг в Париже, сообщила AFP CGT. Это самая высокая цифра, заявленная профсоюзом с момента начала движения.

На18:00 по улицам Франции прошли 820 тысяч демонстрантов против 377 тысяч 15 марта и 1,01 миллиона 7 марта.

«Мобилизация возобновилась по сравнению с прошлым разом», — заявил Лоран Берже, генеральный секретарь CFDT.

Он также считает, что возможна самая мощная мобилизация с начала протестов во Фрнации в этом году.