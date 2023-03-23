Генсек НАТО Сталтенберг оправдал передачу Украине снарядов с обеднённым ураном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оправдал передачу киевскому режиму Соединённым Королевством снарядов с обеднённым ураном.

«Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины», — заявил Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос французского информационного агентства «Франс-Пресс».

Таким образом, генеральный секретарь Североатлантического альянса выразил свою уверенность в том, что передача боеприпасов, содержащих обеднённый уран, якобы не является нарушением международного права.

Ранее заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди сообщила, что Великобритания передаст Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, которые поражают местность и могут вызывать рак у мирного населения.