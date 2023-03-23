Столтенберг оправдал передачу Украине снарядов с урановым компонентом соблюдением международного права

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что поставка Киеву снарядов с урановым компонентом не нарушает международное законодательство.

Столтенберг подчеркнул, что страны-члены альянса всегда соблюдают международные правила и следуют законодательству во всем, что касается поддержки Украины.

Российское Министерство иностранных дел выступило с заявлением о том, что, если Великобритания решится на поставку подобных боеприпасов Киеву, то это будет иметь ответные действия со стороны РФ.

Президент России Владимир Путин также не оставил эту тему без внимания. Он отметил, что российская сторона не оставит этот факт без внимания.