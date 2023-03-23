ЕС инициировал новые антироссийские санкции и активизацию информационной войны

В ходе саммита в Брюсселе страны ЕС поддержали введение новых санкционных мер против РФ.

Как передает ТАСС, ЕС не только инициировал новые антироссийские санкции, но и выступил за активизацию информационной войны.

В резолюции, принятой по итогам саммита, говорится, что европейские государства выступают также за усиление коллективного давления на Российскую Федерацию и за активизацию работы в информационной сфере для противостояния российской пропаганде по теме конфликта на Украине.

При этом никаких конкретных решений относительно санкций против РФ на саммите принято не было.