ЕС инициировал новые антироссийские санкции и активизацию информационной войны
2023-03-23 22:25
В ходе саммита в Брюсселе страны ЕС поддержали введение новых санкционных мер против РФ.
Как передает ТАСС, ЕС не только инициировал новые антироссийские санкции, но и выступил за активизацию информационной войны.
В резолюции, принятой по итогам саммита, говорится, что европейские государства выступают также за усиление коллективного давления на Российскую Федерацию и за активизацию работы в информационной сфере для противостояния российской пропаганде по теме конфликта на Украине.
При этом никаких конкретных решений относительно санкций против РФ на саммите принято не было.
Опубликовано: Наталья Замечалова